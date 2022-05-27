Якщо хочеш бути членом організації, маєш відповідати її критеріям, – Ігор Жовква

Наразі ж ми перебуваємо на етапі підготовки висновку Європейської комісії щодо того, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям членства. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі спільного інформаційного марафону, повідомляє 24 канал.

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За його словами, Україна надала всю необхідну інформацію про стан економіки, політики та юридичної бази на більше ніж 5000 сторінок опитувальника. Європейська комісія прийняла ці відповіді та вказала, що там достатньо інформації, аби зробити відповідний висновок.

В Офісі Президента абсолютно впевнені у тому, що висновок буде позитивним. Його мають представити орієнтовно в середині червня.

Які етапи попереду

Як зауважив Жовква, наступний етап, а саме набуття Україною статусу кандидата, залежить від держав-членів Європейського Союзу.

Після цього, щоб стати повноправним членом ЄС, потрібно буде провести переговори щодо угоди про вступ, підписати та ратифікувати її в парламентах усіх країн-членів і в парламенті України.

Все дуже просто, але потрібно на кожному етапі докладати відповідних зусиль,

– впевнений Жовква.

Він запевнив, що наша держава готова робити усе, що від неї залежить. Доказом цього є те, що Україна заповнила опитувальник від Європейської комісії всього за 4 тижні, а це – небачена досі швидкість..

Попри всі старання з українського боку, багато що залежить і від ЄС та його членів. Аби з цим не виникало проблем, президент України практично щодня спілкується з колегами – лідерами інших держав.

На думку Жовкви, старання президента у цьому питанні є помітними. До прикладу, цього тижня Україну відвідала прем'єрка Фінляндії Санні Марін, і з нею розмовляли питання перспективи нашого статусу кандидата.

Крім того, Зеленський регулярно спілкується з очільниками європейських держав – прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлерами Австрії Карлом Нехаммером, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом. З огляду на це, можна сказати, що відповідна робота, спрямована на вступ України до ЄС, триває.

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