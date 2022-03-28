Турция ведь "не будет подменять" собой наше государство. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
Важно Переговоры Украины и России в Турции начнутся 29 марта
По его словам, Турция действительно является союзницей Украины, поскольку признает территориальную целостность и суверенитет нашего государства и выступает за завершение войны.
Турция не будет брать ответственность за Украину
Однако она не будет брать ответственность за Украину. Реджеп Эрдоган не отказывается от отношений с Кремлем, а пытается учитывать ситуацию.
Турция преследует свои интересы,
– подчеркнул Фейгин.
Он объяснил, что Турция была бы заинтересована в компромиссе:
- повысить свой региональный статус;
- выступить гарантом договоренностей, а затем силой, которая будет контролировать выполнение этих договоренностей.
Фейгин объяснил роль Турции в переговорах: смотрите видео