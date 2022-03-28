Турция ведь "не будет подменять" собой наше государство. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин .

Важно Переговоры Украины и России в Турции начнутся 29 марта

По его словам, Турция действительно является союзницей Украины, поскольку признает территориальную целостность и суверенитет нашего государства и выступает за завершение войны .

Турция не будет брать ответственность за Украину

Однако она не будет брать ответственность за Украину . Реджеп Эрдоган не отказывается от отношений с Кремлем, а пытается учитывать ситуацию.

Турция преследует свои интересы,

– подчеркнул Фейгин.

Он объяснил, что Турция была бы заинтересована в компромиссе:

повысить свой региональный статус;

выступить гарантом договоренностей, а затем силой, которая будет контролировать выполнение этих договоренностей.