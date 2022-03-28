Адже Туреччина "не підмінятиме" нашу державу. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, Туреччина справді є союзницею України, адже визнає територіальну цілісність та суверенітет нашої держави і виступає за завершення війни.

Туреччина не братиме відповідальність за Україну

Однак Анкара не братиме відповідальність за Україну. Реджеп Ердоган не відмовляється від відносин з Кремлем, а намагається враховувати ситуацію.

Туреччина переслідує свої інтереси,

– наголосив Фейгін.

Він пояснив, що Туреччина була б зацікавленою у компромісі, щоб:

підвищити свій регіональний статус;

виступити гарантом домовленостей, а потім – силою, яка контролюватиме виконання цих домовленостей.

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