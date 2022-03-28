Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Він спробував схилити диктатора до здорового глузду.

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Припинення вогню, гуманітарні коридори, переговори

Ердоган закликав Путіна негайно припинити вогонь. Окрім того, він наголосив на необхідності покращити гуманітарні умови та дотримуватися домовленостей про гуманітарні коридори.

Окрім того, сторони домовилися, що наступна зустріч переговорних команд України та Росії відбудеться у Туреччині. Ердоган заявив, що Туреччина буде сприяти мирним переговорам та покращенню гуманітарної ситуації в Україні.

Раніше Давид Арахамія повідомляв, що наступний раунд переговорів відбудеться у Туреччині, але місце зустрічі груп наразі офіційно не називали.

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