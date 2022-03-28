Президент Володимир Зеленський розповів, що цього тижня також працюватимуть заради нових санкцій проти Росії. Вони необхідні для того, щоб вона припинила військову агресію та вивела свої війська з України, повідомляє 24 канал.

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Зеленський розповів про новий раунд переговорів з Росією

Президент зауважив, що скоро відбудеться новий раунд переговорів з Росією, адже Україна шукає миру.

Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат,

– додав Зеленський.

За його словами, українські пріоритети у переговорах відомі.

"Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обов'язкові", – заявив президент.

За його словами, мета України також очевидна – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в державі.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: