"Образ воєнної сили Росії зазнав краху"

На цьому наголосив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, чому переговори йдуть важко

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Тому що Росія ще не усвідомила всю глибину свого падіння. Коли Росія осягне до кінця силу України та силу міжнародних санкцій, переговори стануть більш конструктивними,

– зазначив радник.

Він пояснив, що це означає для країни-окупанта:

по-перше, Росії вдалося створити собі образ монстра, котрого треба боятися, але образ воєнної сили Росії зазнав краху;

по-друге, падіння репутації як відповідального члена міжнародної спільноти. Ця репутація також зруйнована;

по-третє, падіння як члена економічної спільноти. Світ хоче розірвати економічну та фінансову систему співпраці з Росією;

четверте – Росія падає в очах власної еліти.

І п'яте та найважливіше – падіння морального авторитету.

"Росія показала, що вся її велика культурна традиція нині має лицемірне звучання. Це буде для Росії дуже глибинне падіння. Адже що це за культура, котра формує націю, яка нападає на сусіда, бомбить міста та вбиває дітей?", – наголосив Подоляк.

Прогрес у переговорах

Приблизно тижнем раніше Подоляк також передбачав швидкий прогрес у переговорах. Він наголосив, що певний прогрес у робочих підгрупах і справді є. Однак він поки що не такий, як хотілося б.

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