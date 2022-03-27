"Образ военной силы России потерпел крах"

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, почему переговоры идут тяжело.

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Потому что Россия еще не осознала всю глубину падения. Когда Россия поймет до конца силу Украины и силу международных санкций, переговоры станут более конструктивными,

– отметил советник.

Он объяснил, что это значит для страны-оккупанта:

во-первых, России удалось создать себе образ монстра, которого нужно бояться, но образ военной силы России потерпел крах;

во-вторых, падение репутации как ответственного члена международного сообщества. Эта репутация тоже разрушена;

в-третьих, падение как члена экономического общества. Мир хочет разорвать экономическую и финансовую систему сотрудничества с Россией;

четвертое – Россия падает в глазах своей элиты.

И пятое и самое важное – падение морального авторитета.

"Россия показала, что вся ее великая культурная традиция сейчас имеет лицемерное звучание. Это будет для России очень глубинное падение. Ведь что это за культура, которая формирует нацию, которая нападает на соседа, бомбит города и убивает детей?", – подчеркнул Подоляк.

Прогресс в переговорах

Приблизительно неделей ранее Подоляк также предусматривал быстрый прогресс в переговорах. Он подчеркнул, что определенный прогресс в рабочих подгруппах действительно есть. Однако он пока не такой, как хотелось бы.

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