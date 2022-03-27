Однако это лишь при условии, что он мог бы одержать победу. Тогда не нужен был бы шантаж. Так считает военный эксперт Олег Жданов. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Однако единственный его способ сейчас – только ядерный шантаж и ядерная кнопка, а также устрашение всего мира.

Нанесение ему военного поражения на поле боя, то, что мы сейчас уже начинаем делать – для Путина это еще большее унижение, это реальное фиаско не только в политической карьере, но и в жизни,

– отметил Жданов.

О войне с НАТО

То, что он сейчас не побеждает в войне с Украиной, это очень обидно для диктатора. Поэтому он, прежде всего, пытается "поднять" себя, отметил эксперт.

"Однако я бы не был уверен, что он хочет проиграть НАТО и чтобы это был достойный противник – наоборот, он хочет победить НАТО", – подчеркнул специалист.

Дело в том, как он объяснил, вся российская политика при Путине строится на "пугай и требуй", "провоцируй и требуй".

"Он надеется, что его устрашение напугает НАТО и Альянс согласится на какие-то условия или переговоры и на уступки для него как для лидера России", – подчеркнул Жданов.