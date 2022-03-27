Однак це лише за умови, що він міг би отримати цю перемогу. Тоді не потрібен був би шантаж. Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Однак єдиний його спосіб зараз – тільки ядерний шантаж та ядерна кнопка, а також залякування усього світу.

Завдавання йому воєнної поразки на полі бою, те, що ми зараз починаємо вже робити, для Путіна це – ще більше приниження, це – реальне фіаско не лише у політичній кар'єрі, а й у житті,

– зазначив Жданов.

Про війну з НАТО

Тож те, що він зараз не перемагає у війні з Україною, для диктатора це – дуже образливо. Тому він насамперед намагається "підняти" себе, зазначив експерт.

"Однак я б не був впевнений, що він хоче програти НАТО і щоб це був достойний противник – навпаки він хоче перемогти НАТО", – наголосив фахівець.

Річ у тім, як він пояснив, вся російська політика при Путіні будується на "залякай і вимагай", "провокуй і вимагай".

"Він сподівається, що його залякування налякає НАТО і Альянс погодиться на якісь умови чи перемовини і на поступки для нього як для лідера Росії", – підкреслив Жданов.

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