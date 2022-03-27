Як наслідок – ворог залишився без 1 літака та аж 12 безпілотників різних типів.
Важливо Кількість ракетних ударів по Львову може почастішати, – військовий експерт Жданов
Крім того, наша авіація збила 2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних сил була залучена для винищувального прикриття військ та об'єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об'єктах окупантів,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Раніше розвідка Великої Британії доповіла, що Росія стріляє по густонаселених районах України здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки.
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