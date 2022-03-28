Президент Владимир Зеленский рассказал, что на этой неделе будут также работать ради новых санкций против России. Они необходимы, чтобы она прекратила военную агрессию и вывела свои войска из Украины.

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Зеленский рассказал о новом раунде переговоров с Россией

Президент отметил, что скоро состоится новый раунд переговоров с Россией, ведь Украина ищет мир.

Реально. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат,

– добавил Зеленский.

По его словам, украинские приоритеты в переговорах известны.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны", – заявил президент.

По его словам, цель Украины также очевидна – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в государстве.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: