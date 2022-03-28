Президент Украины Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он попытался склонить диктатора к здравому смыслу.

Читайте также Есть возможность и потребность для очной встречи, – Зеленский о новостях о переговорах с Россией

Прекращение огня, гуманитарные коридоры, переговоры

Эрдоган призвал Путина немедленно прекратить огонь. Кроме того, он подчеркнул необходимость улучшить гуманитарные условия и соблюдать договоренности о гуманитарных коридорах.

Стороны договорились, что следующая встреча переговорных команд Украины и России состоится в Турции. Эрдоган заявил, что Турция будет способствовать мирным переговорам и улучшению гуманитарной ситуации в Украине.

Ранее Давид Арахамия сообщал, что следующий раунд переговоров состоится в Турции, но место встречи групп официально не называли.

Смотрите также обращение Зеленского к миру по поводу войны в Украине