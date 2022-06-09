План украинской разведки считали очень рискованным

Украинские пилоты вертолетами Ми-8 доставляли на "Азовсталь" боеприпасы, еду и медикаменты и забирали тяжело раненых бойцов. Участник операции с позывным "Флинт" рассказал, что план считали очень рискованным.

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По словам представитель ГУР МО, важно было совершить первый полет, чтобы продемонстрировать, что на "Азовсталь" реально доставить помощь.

Важность первого полета заключалась в том, что многие люди смотрели на эту операцию как на невозможную, поэтому мы хотели показать другим летчикам и военным, что это возможно,

– рассказал он.

С вертолетов было снято вооружение, чтобы снизить их вес

С вертолетов было снято вооружение, чтобы снизить их вес. Это сделали для того, чтобы загрузить больше полезного груза для защитников "Азовстали".

Сообщается, что провести операцию полностью скрыто было невозможно. Поэтому, чтобы ввести врага в заблуждение, была проведена сложная операция по дезинформации. Также в ГУР сообщили, что несколько пилотов отказались принять участие в миссии.

По словам Флинта, первый пилот согласился лететь по личным причинам, ведь его жена была боевым медиком на Азовстали.

Она работала с тяжелоранеными бойцами, и задачей первого полета была эвакуация тяжелораненых, а также ее с территории завода,

– заявил украинский военный.

Украинские пилоты летали ночью с помощью приборов ночного видения

Украинским пилотам было сложно добраться до "Азовстали", ведь приходилось лететь низко или ночью с помощью приборов ночного видения.

"Первое прибытие вертолетов удивило защитников "Азовстали". Они сказали, что мы не знаем места вашего отправления, но вы прилетели к нам с неба. Это совершенно особенные эмоции, когда по возвращении ты отдаешь раненых врачам и понимаешь, что сделал что-то совершенно невозможное. Вы чувствуете гордость и счастье за своих людей", – вспомнил "Флинт".

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Последующие полеты становились сложнее, поскольку россияне начали усиливать свою ПВО. Как рассказал "Флинт", во время второго полета украинский вертолет был обстрелян, но смог достичь точки заправки и успешно совершил посадку.

Чтобы обойти российское ПВО, украинские летчики меняли маршруты и летали то над землей, то над водой.

Мне известна ситуация, когда наш вертолет пролетел между двумя российскими кораблями, а затем повернул направо и переместился над морем на территорию Украины,

– сказал "Флинт".

Он добавил, что о героических подвигах украинских пилотов нужно писать книги и снимать фильмы. "И я думаю, что эту историю перескажут наши дети", – резюмировал он.

Что известно о спецоперации ГУР

Президент Владимир Зеленский 20 мая рассказал, что возле Мариуполя погибли многие украинские пилоты, которые доставляли помощь на "Азовсталь".

После этого глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что за миссию отвечало Главное управление разведки. Он рассказал, что участие в миссии приняли 16 вертолетов, из которых три были потеряны.

Буданов заявил, что все операции были успешными и на "Азовсталь" удалось перебросить 72 азовца.

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