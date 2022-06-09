Россияне впервые засекли украинскую группу на пятом полете
По данным "Украинской правды", украинские пилоты совершили 7 вертолетных миссий на "Азовсталь". Украинским экипажам пришлось летать ночью и на очень малых высотах, чтобы обойти вражескую противовоздушную оборону.
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Сообщается, что украинские вертолеты Ми-8 летели в Мариуполь по маршруту, где, по разведанным, была возможность обойти ПВО россиян.
Нашим защитникам и защитницам везли медикаменты, боекомплект, еду и воду, а назад загружали тяжелораненых.
В таких миссиях Украина потеряла три вертолета. Как рассказал источник "Украинской правды", россияне впервые засекли украинскую группу на пятом полете, когда она возвращалась из Мариуполя. В результате оккупанты сбили один вертолет.
Два других вертолета потеряли во время седьмого полета. По словам источника журналистов, один украинский вертолет загорелся и упал на оккупированной территории. После этого из Днепра вылетел другой спасательный вертолет, чтобы вытащить выживших.
Но его уже ждала засада, и из ПЗРК этот вертолет был сбит. Так они там теперь и лежат вдвоем, как в кино – друг возле друга,
– сообщил источник "Украинской правды".
Сообщается, что последний седьмой полет состоялся на рубеже апреля – май, примерно за 20 дней до полного выхода защитников из "Азовстали".
Спецоперация по оказанию помощи защитникам на "Азовстали": что известно
- Впервые о пилотах, которые летали на "Азовсталь", 20 мая рассказал президент Владимир Зеленский. Глава государства сообщал, что возле Мариуполя погибли многие украинские пилоты, которые пытались доставить помощь на "Азовсталь".
- 26 мая детали спецоперации рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов и сообщил, что за миссию отвечало Главное управление разведки.
- Он информировал, что в миссии приняли участие 16 вертолетов, из которых российские военные уничтожили два. Еще один оккупанты сбили, когда украинский вертолет пришел на помощь другому.
- Буданов подчеркнул, что все операции были успешными. Также, по его словам, вертолетами на "Азовсталь" перебросили 72 азовца.
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