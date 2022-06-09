Росіяни вперше засікли українську групу на п'ятому польоті

За даним "Української правди", українські пілоти здійснили 7 вертолітних місій до "Азовсталі". Українським екіпажам довелося літати вночі та на дуже малих висотах, щоб обійти ворожу протиповітряну оборону.

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Повідомляється, що українські гелікоптери Мі-8 летіли до Маріуполя по маршруту, де, за розвідданими, була можливість обійти ППО росіян.

Нашим захисникам і захисницям везли медикаменти, боєкомплект, їжу і воду, а назад завантажували важких поранених.

У таких місіях Україна втратила три вертольоти. Як розповіло джерело "Української правди", росіяни вперше засікли українську групу на п'ятому польоті, коли вона поверталась з Маріуполя. Унаслідок цього окупанти збили один вертоліт.

Два інші гелікоптери було втрачено під час сьомого польоту. За словами джерела журналістів, один український гелікоптер загорівся і впав на окупованій території. Після цього з Дніпра вилетів інший рятувальний вертоліт, щоб витягнути тих, хто вижив.

Але його уже чекала засідка, і з ПЗРК цей вертоліт збили. Так вони там тепер і лежать вдвох, як в кіно – один біля одного,

– повідомило джерело "Української правди".

Повідомляється, що останній, сьомий політ, відбувся на межі квітня – травня, приблизно за 20 днів до повного виходу захисників з "Азовсталі".

Спецоперація щодо допомоги захисникам на "Азовсталі": що відомо

Вперше про пілотів, які літали на "Азовсталь", 20 травня розповів президент Володимир Зеленський. Глава держави повідомляв, що біля Маріуполя загинуло чимало українських пілотів, які намагалися доставити допомогу на "Азовсталь".

26 травня деталі спецоперації розповів голова української розвідки Кирило Буданов та повідомив, що за місію відповідало Головне управління розвідки.

Він інформував, що участь у місії взяли 16 вертольотів, з яких російські військові знищили два. Ще один окупанти збили, коли український гелікоптер прийшов на допомогу іншому.

Буданов наголосив, що всі операції були успішними. Також, за його словами, вертольотами на "Азовсталь" перекинули 72 азовців.

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