Росіяни вперше засікли українську групу на п'ятому польоті
За даним "Української правди", українські пілоти здійснили 7 вертолітних місій до "Азовсталі". Українським екіпажам довелося літати вночі та на дуже малих висотах, щоб обійти ворожу протиповітряну оборону.
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Повідомляється, що українські гелікоптери Мі-8 летіли до Маріуполя по маршруту, де, за розвідданими, була можливість обійти ППО росіян.
Нашим захисникам і захисницям везли медикаменти, боєкомплект, їжу і воду, а назад завантажували важких поранених.
У таких місіях Україна втратила три вертольоти. Як розповіло джерело "Української правди", росіяни вперше засікли українську групу на п'ятому польоті, коли вона поверталась з Маріуполя. Унаслідок цього окупанти збили один вертоліт.
Два інші гелікоптери було втрачено під час сьомого польоту. За словами джерела журналістів, один український гелікоптер загорівся і впав на окупованій території. Після цього з Дніпра вилетів інший рятувальний вертоліт, щоб витягнути тих, хто вижив.
Але його уже чекала засідка, і з ПЗРК цей вертоліт збили. Так вони там тепер і лежать вдвох, як в кіно – один біля одного,
– повідомило джерело "Української правди".
Повідомляється, що останній, сьомий політ, відбувся на межі квітня – травня, приблизно за 20 днів до повного виходу захисників з "Азовсталі".
Спецоперація щодо допомоги захисникам на "Азовсталі": що відомо
- Вперше про пілотів, які літали на "Азовсталь", 20 травня розповів президент Володимир Зеленський. Глава держави повідомляв, що біля Маріуполя загинуло чимало українських пілотів, які намагалися доставити допомогу на "Азовсталь".
- 26 травня деталі спецоперації розповів голова української розвідки Кирило Буданов та повідомив, що за місію відповідало Головне управління розвідки.
- Він інформував, що участь у місії взяли 16 вертольотів, з яких російські військові знищили два. Ще один окупанти збили, коли український гелікоптер прийшов на допомогу іншому.
- Буданов наголосив, що всі операції були успішними. Також, за його словами, вертольотами на "Азовсталь" перекинули 72 азовців.
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