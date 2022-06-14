Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко зацитировал сообщения от оккупационных властей и подчеркнул, что цинизму россиян нет предела.

Внимание Туда никто не заходит: как выглядит выжженный оккупантами драмтеатр в Мариуполе

Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой,

– цинично анонсировали россияне.

Андрющенко отметил, что россияне хотят устроить танцы на костях, спектакль на могильнике. Кафиры вместе с коллаборантами организуют это действо, без колебаний.

"Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение", - добавил советник.

Пока в драмтеатр местные боятся заходить

Ранее Андрющенко сообщал, что российские кафиры привезли генераторы вблизи мариупольского драмтеатра. Так люди заряжают телефоны, но внутрь, несмотря на жару, местные не заходят.

Российские кафиры совершили авиаудар по мариупольскому драмтеатру еще 16 марта. Тогда в укрытии находились, по разным данным, от 500 до 1200 человек. Никто до сих пор не знает, сколько из них погибли, ведь россияне не пропускали никого в здание и держали город в окружении.

Российские кафиры сейчас контролируют город и скрывают количество жертв. Все завалы из здания драмтеатра они разобрали, а погибших похоронили в братских могилах .

Какая ситуация в городе сейчас

Российские войска вызвали в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов.

Кафиры заставляют вынуждать проходить мариупольцев так называемую "фильтрацию". Для этого вокруг города развернули 4 фильтрационных лагеря, в которых удерживают людей в ужасающих условиях перед депортацией в Россию.

Ситуация в городе очень сложная – местные жители до сих пор без света, газа и воды. Кафиры не спешат восстанавливать ими же разрушенную инфраструктуру.

Как выглядит уничтоженный Мариуполь: смотрите видео