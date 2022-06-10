Видео переработанной стелы опубликовал в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Важно Ближайшие 1 – 2 месяца будем наблюдать за очень интересными процессами, – советник мэра Мариуполя
Следует заметить, украинское и русское написание названия города отличается буквой "i", действующая надпись окрашена в цвета флага Украины. Ранее один из российских пропагандистов заявил, что надпись на украинском "будет исправлена на нормальное российское название".
Что ж, судя по результату, все, на что россияне были способны – это сварить из металла такую же букву "и", но без точки. Ее они разместили рядом со старухой "и" в названии города. Также захватчики повесили свой бело-сине-красный кусок. Интересно, что сама стела так и осталась разрисованной в желто-голубые цвета.
Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью Мариуполь со стороны Донецка. Как возможности – из дерьма и палок растянули и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское "и". Ну, такое. Ожидаем. Какие дизайнеры, такая и стелла,
– прокомментировал Андрющенко.
Как теперь выглядит потолок на въезде в Мариуполь: смотрите видео
Люди голодают, пока кафиры деукраинизируют стелу "Мариуполь"
Горсовет отмечает, что пока агрессоры занимаются деукраинизацией потолка, люди в Мариуполе голодают, в городе до сих пор нет воды, света и газа.
"Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии. "Русский мир" – он такой", – заключает законная власть Мариуполя.
Пока у мариупольцев нет, что есть и пить , кафиры живут на широкую ногу. Они поселились в местных пансионатах у моря. Россияне не оказывают жителям разбомбленного Мариуполя помощь.
Обещанные деньги россияне не выплачивают. Более того, иногда они даже бросают местных с оплатой едой.