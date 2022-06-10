Відео переробленої стели опублікував у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Важливо Найближчі 1 – 2 місяці спостерігатимемо за дуже цікавими процесами, – радник мера Маріуполя

Слід зауважити, українське й російське написання назви міста відрізняється літерою "і", чинний напис пофарбований у кольори прапора України. Раніше один з російських пропагандистів заявив, що напис українською "буде виправлено на нормальну російську назву".

Що ж, судячи з результату, все, на що росіяни були здатні – це зварити з металу таку ж літеру "і", але без крапочки. Її вони розмістили поруч зі старою "і" у назві міста. Також загарбники повісили своє біло-синьо-червоне шмаття. Цікаво, що сама стела так і залишилася розмальованою у жовтоблакитні кольори.

Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з надписом Маріуполь з боку Донецька. Як змоги – з лайна та палок розтягнули та встромили якусь металеву хрінь, аби було схоже на російське "і". Ну таке. Очікувано. Які дизайнери, така і стела,

– прокоментував Андрющенко.

Як тепер виглядає стела на в'їзді у Маріуполь: дивіться відео

"Покращення" від росіян / Фото Маріупольської міськради та скриншот з відео

Люди голодують, поки окупанти деукраїнізовують стелу "Маріуполь"

Міськрада зазначає, що доки агресори займаються деукраїнізацією стели, люди в Маріуполі голодують, у місті досі немає води, світла та газу.

"Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії. "Русскій мір" – він такий", – підсумовує законна влада Маріуполя.

Зверніть увагу! У захоплених містах і селах окупанти одразу ж знімають таблички з українськими назвами й міняють їх на російські. Ще навіть мертвих з-під завалів не встигли прибрати, але таблички вже замінили.

Поки маріупольці не мають, що їсти та пити, окупанти живуть на широку ногу. Вони поселилися у місцевих пансіонатах біля моря. Росіяни не видають мешканцям розбомбленого Маріуполя допомогу.

Обіцяні гроші росіяни не виплачують. Ба більше, подекуди вони навіть кидають місцевих з оплатою їжею.