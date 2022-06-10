Росіяни не видають мешканцям розбомбленого Маріуполя гуманітарну допомогу. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на спецслужби.
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Окупанти бояться маріупольців і ходять лише з охороною
Продуктів та води критично не вистачає. Багато людей можуть отримати їжу фактично за рабську працю з розбирання завалів та поховання тіл загиблих,
– розповіли джерела.
Обіцяні гроші росіяни не виплачують. Ба більше, подекуди вони навіть кидають з оплатою їжею.
Попри і так жахливу ситуацію та відсутність їжі, окупаційні війська планують видавати гуманітарну допомогу лише людям з інвалідністю.
Водночас російські чиновники поселилися в хороших умовах у Мелекіному на базах відпочинку "Чайка"та "Троянда". Сидячи в комфорті та з усіма благами цивілізації вони займаються "керівництвом з відновлення" міста.
У "Троянді" російську "комісію" охороняють посилені загони окупантів. У Маріуполь загарбники їздити бояться тому вилазки роблять виключно з охороною.
Вони бояться людей, яким розбомбили місто,
– наголосили в спецслужбі.
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Останні новини про ситуацію в окупованому Маріуполі
- Зранку 10 червня розвідка Великої Британії попередила про те, що Маріуполю загрожує великий спалах холери. Інфекції досить просто поширитися, адже вулиці міста завалені трупами, які розкладаються на сонці, водопостачання і каналізації немає, а у дворах багатоповерхівок лежать гори сміття та відходів, які не вивозили ще з початку повномасштабної війни.
- Російські окупанти заявили, що закривають місто на карантин. Водночас у Ростові-на-Дону вони відкривають інфекційні відділення, щоб лікувати заражених російських солдатів. Про маріупольців, ясна річ, держава-агресорка не думає.
- Загарбники вже почали видавати пенсіонерам зарплати в рублях. Військові привезли в місто цілу купу російської готівки.
- Багато маріупольців досі живуть у підвалах, адже їхні доми зруйновані. Підвал – єдине місце, де вони можуть заночувати.
- Особливо вражає цинізм проросійських бойовиків з квазіреспубліки Донецька. Вони радіють, що змогли вивезти з розбомбленого Маріуполя тролейбуси європейського типу, вцілілі дитячі майданчики та сучасну медичну техніку. При цьому додають, що маріупольцям ці блага тепер не потрібні, а от так званих "днрівців" чекають "великі зміни".
До теми дивіться відео про те, що окупанти в Маріуполі остаточно відмовилися від пошуку загиблих: