Об этом 24 каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, во временно оккупированном россиянами Мариуполе продолжалась борьба, чтобы разделить сферы влияния.

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Оккупанты и коллаборанты грызутся за власть

В частности, Андрющенко отметил, что противостояли депутат из госдумы России, курирующий ситуацию в захваченном Мариуполе, и коллаборант, возглавляющий временно оккупированные территории Донецкой области. Советник добавил, что такие распри происходят постоянно на всех оккупированных Россией украинских территориях.

Как он отметил, судя по нынешним процессам, в противостоянии победил коллаборант, возглавляющий квазиреспублику на оккупированной Донбассе. Однако Андрющенко отметил, что победу тот одержал очень интересно – вероятнее всего, кто-то просто решил поставить точку и полностью централизовать этот процесс.

Сейчас будут наводить порядок. В ближайшие 1 – 2 месяца будем наблюдать за очень интересными процессами: как будут исчезать наши коллаборанты, по примерам, "Гиви", "Моторолы" и Захарченко,

– заявил Андрющенко.

Ужасный сценарий для Мариуполя

Советник подчеркнул, что наша сторона будет очень надеяться на это, ведь враг будет выполнять нашу работу. Однако для жителей Мариуполя ситуация лучше не станет.

Мариуполь будут контролировать по гораздо худшему сценарию, чем, к примеру, временно оккупированная Херсонщина или Мелитополь,

– подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что в город не будут вводить большой карательный корпус, например, росгвардию. Однако будут проводить маргинализацию населения путем поддержания возникновения моноформирований.

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По словам Андрющенко, именно малый карательный корпус будет контролировать вождей таких незаконных формирований. В свою очередь эти банды будут следить за другими, чтобы нигде не возникало бунтов.

"Для Мариуполя это, пожалуй, самый плохой сценарий, который может быть. Именно поэтому мы постоянно говорим нашим людям, чтобы как можно быстрее выбирались из города, поскольку лучше не будет в любом случае", - подчеркнул советник.

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