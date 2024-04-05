Є ймовірність, що у школах просто розпочнуть канікули. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ситуація у місті справді загрозлива.

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Поширення холери

У тимчасово окупованому Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей. Вже є інформація з різних шкіл про 10 хворих.

Це навело достатньо галасу для того, щоб увечері окупаційна влада Донецької області сказала, що такого немає. Якщо вони так кажуть, то вірити їм не варто. Ознаки вже є, бо люди і медики вже знають, що таке холера,

– зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у 2022 році у Маріуполі вже фіксували спалах холери, хоч росіяни і частково змогли приховати це. Цього разу вони вдаються до схожих методів. Аби не оголошувати карантин у місті, у школах можуть завчасно почати канікули.

"Якщо цього не зроблять (не введуть карантин – 24 Канал), то може бути біда. Минулого тижня росіяни ще й розповсюдили інформацію, що Україна начебто планує використати біологічну зброю для масового зараження холерою. Можливо, хотіли дочекатися спалаху, щоб потім звинуватити у цьому нас", – наголосив Андрющенко.

Однак масові захворювання з'явилися швидше, ніж можна було передбачити. Це справді загрозлива ситуація. Хоч поки не можна говорити про епідемію, однак масовість свідчить про те, що вона можлива, якщо не запровадити карантин. Тим паче у Маріуполі колапс медичної системи, проблеми з каналізацією, що лише ускладнює ситуацію.

Холера у Маріуполі: що про це відомо