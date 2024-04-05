Есть вероятность, что в школах просто начнут каникулы. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что ситуация в городе действительно угрожающая.

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Распространение холеры

Во временно оккупированном Мариуполе выявлены массовые случаи заболевания холерой среди детей. Уже есть информация из разных школ о 10 больных.

Это навело достаточно шума для того, чтобы вечером оккупационные власти Донецкой области сказали, что такого нет. Если они так говорят, то верить им не стоит. Признаки уже есть, потому что люди и медики уже знают, что такое холера,

– отметил Петр Андрющенко.

Напомним, что в 2022 году в Мариуполе уже фиксировали вспышку холеры, хотя россияне и частично смогли скрыть это. На этот раз они прибегают к похожим методам. Чтобы не объявлять карантин в городе, в школах могут заблаговременно начать каникулы.

"Если этого не сделают (не введут карантин – 24 Канал), то может быть беда. На прошлой неделе россияне еще и распространили информацию, что Украина якобы планирует использовать биологическое оружие для массового заражения холерой. Возможно, хотели дождаться вспышки, чтобы потом обвинить в этом нас", – подчеркнул Андрющенко.

Однако массовые заболевания появились быстрее, чем можно было предсказать. Это действительно угрожающая ситуация. Хотя пока нельзя говорить об эпидемии, однако массовость свидетельствует о том, что она возможна, если не ввести карантин. Тем более в Мариуполе коллапс медицинской системы, проблемы с канализацией, что только усложняет ситуацию.

Холера в Мариуполе: что об этом известно