Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін наголосив 24 Каналу, що окупанти дуже хотіли свята на 9 травня. Тепер вони його отримали у вигляді "бавовни".

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Куди саме вдалося поцілити

"Росіяни хотіли свята, тому українська "бавовна" привітала їх з "днем побєди". Вони отримали салюти, але з певними наслідками для окупантів", – зауважив Дмитро Забавін.

За його словами, один з ударів був завданий по місцю скупчення російських військових у центрі міста. Вони продовжують займати приміщення, автостоянки серед житлової інфраструктури. Нещодавно у Лівобережному районі Маріуполі, якраз по стоянці, були прильоти.

Вибухи 9 травня зафіксували на території проспекту Металургів. Саме там окупанти дуже люблять ховати певні бойові одиниці. Тому й до них завітала українська "бавовна".

Хочу ще раз наголосити, що враховуючи те, яка концентрація житлової забудови, українська "бавовна" б'є дуже ювелірно та виключно по об'єктах окупантів. Навіть самі росіяни у своїх пропагандистських сюжетах не можуть сказати, що прилетіло по цивільній інфраструктурі,

– сказав Забавін.

Він додав, що українська "бавовна" б'є точно в ціль, тому кожен окупант і колаборант повинен знати, що легко може стати наступною ціллю.

Вибухи на окупованих територіях