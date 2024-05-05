Вибухи у Бердянську були доволі результативними та серйозно налякали росіян. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, розповівши, як тепер діють окупанти.

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Наслідки вибухів у Бердянську

У четвер, 2 травня, у тимчасово окупованому Бердянську повідомляли про вибухи. Вже відомо, що "бавовна" відбулася на заводі Дормаш. Це добряче налякало росіян, тому вони й досі намагаються убезпечити себе та свою техніку від подібних випадків.

На заводі Дормаш, у так званому регіоні-колонії, базується та ремонтується техніка окупантів. Туди щось "завітало" так, що з четверга і до сьогодні (неділя, 5 травня – 24 Канал) з Бердянська частково переміщують техніку у бік Новоазовська. Почалися перехованки. Дуже їм не сподобалося, як там "горів очерет",

– розповів Петро Андрющенко.

Так звана місцева "влада" заявляла, що сильний дим у місті – це, мовляв, займання очерету. Щоб пояснити вибухи, створили ще неймовірнішу версію.

"Росіяни вже не знають, що вигадувати. Вперше у них з'явилась версія, що у Бердянську вибухнуло колесо вантажівки. Крім того, вони навіть зробили фото очерету, який палає. Мабуть, самі ж його і підпалили. Але і рух спротиву і наші партнери з Бердянська запевняють, що не це могло бути на околицях – палало точно на заводі Дормаш", – зазначив Андрющенко.

Скільки б окупанти не розповідали про "горіння камишів", їхні дії все кажуть самі за себе. З Дормашу вивезли 7 тягачів з танками, 8 вантажівок та 4 паливозаправники. Їх сховали неподалік від Бердянська.

Переміщення техніки

Вибухи тоді ж чули й у Маріуполі. За містом відбулося падіння уламків. Водночас Петро Андрющенко пояснив, що це не була "бавовна" з українського боку.

Проте гаряче у тимчасово окупованому Маріуполі було напередодні – 1 травня. Через те, що рух спротиву не зміг зафіксувати наслідки на місці подій, достеменно невідомо, чи впала російська ракета від ППО, чи це були уламки.

Психологічний ефект від нашого тиску важко переоцінити. Бо останнім часом колаборанти заспокоїлись, а наші люди дещо розчарувалися. Тепер все навпаки – ми радіємо, а колаборанти сумують,

– наголосив Андрющенко.

У Маріуполі також фіксують тягачі та техніку з Бердянського напрямку. Частину – заховали на заводі імені Ілліча, а частину – вивезли у Новоазовськ.

"Я зроблю сміливе припущення, що найсильніші системи ППО, які росіяни розставили по Бердянському, Розівському, Пологівському та Маріупольському районах, стоять саме у нас (Маріупольський район – 24 Канал). Тому Бердянськ був під більшим ураженням, що вже розуміють росіяни", – наголосив Андрющенко.

Річ у тім, що системи ППО, які стоять у Маріупольському районі, прикривають насамперед не Маріуполь, а аеродроми на території Росії. А саме у Ростові-на-Дону, Єйську, Таганрозі та Приморсько-Ахтарську. Тому росіяни зараз переміщують техніку ближче до Маріуполя, розуміючи, що ППО там сильніша.

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