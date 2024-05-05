Взрывы в Бердянске были довольно результативными и серьезно напугали россиян. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, рассказав, как теперь действуют оккупанты.

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Последствия взрывов в Бердянске

В четверг, 2 мая, во временно оккупированном Бердянске сообщали о взрывах. Уже известно, что "хлопок" произошел на заводе Дормаш. Это сильно напугало россиян, поэтому они до сих пор пытаются обезопасить себя и свою технику от подобных случаев.

На заводе Дормаш, в так называемом регионе-колонии, базируется и ремонтируется техника оккупантов. Туда что-то "пожаловало" так, что с четверга и до сегодня (воскресенье, 5 мая – 24 Канал) из Бердянска частично перемещают технику в сторону Новоазовска. Начались перепрятывания. Очень им не понравилось, как там "горел камыш",

– рассказал Петр Андрющенко.

Так называемая местная "власть" заявляла, что сильный дым в городе – это, мол, возгорания камыша. Чтобы объяснить взрывы, создали еще более невероятную версию.

"Россияне уже не знают, что придумывать. Впервые у них появилась версия, что в Бердянске взорвалось колесо грузовика. Кроме того, они даже сделали фото камыша, который пылает. Видимо, сами же его и подожгли. Но и движение сопротивления и наши партнеры из Бердянска уверяют, что не это могло быть в окрестностях – горело точно на заводе Дормаш", – отметил Андрющенко.

Сколько бы оккупанты не рассказывали о "горении камышей", их действия все говорят сами за себя. С Дормаша вывезли 7 тягачей с танками, 8 грузовиков и 4 топливозаправщика. Их спрятали неподалеку от Бердянска.

Перемещение техники

Взрывы тогда же слышали и в Мариуполе. За городом произошло падение обломков. В то же время Петр Андрющенко объяснил, что это не был "хлопок" с украинской стороны.

Однако горячо во временно оккупированном Мариуполе было накануне – 1 мая. Из-за того, что движение сопротивления не смогло зафиксировать последствия на месте событий, точно неизвестно, упала ли российская ракета от ПВО, или это были обломки.

Психологический эффект от нашего давления трудно переоценить. Потому что в последнее время коллаборационисты успокоились, а наши люди несколько разочаровались. Теперь все наоборот – мы радуемся, а коллаборационисты грустят,

– подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполе также фиксируют тягачи и технику с Бердянского направления. Часть – спрятали на заводе имени Ильича, а часть – вывезли в Новоазовск.

"Я сделаю смелое предположение, что самые сильные системы ПВО, которые россияне расставили по Бердянскому, Розовскому, Пологовскому и Мариупольскому районам, стоят именно у нас (Мариупольский район – 24 Канал). Поэтому Бердянск был под большим поражением, что уже понимают россияне", – подчеркнул Андрющенко.

Дело в том, что системы ПВО, которые стоят в Мариупольском районе, прикрывают прежде всего не Мариуполь, а аэродромы на территории России. А именно в Ростове-на-Дону, Ейске, Таганроге и Приморско-Ахтарске. Поэтому россияне сейчас перемещают технику ближе к Мариуполю, понимая, что ПВО там сильнее.

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