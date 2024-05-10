Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин отметил 24 Каналу, что оккупанты очень хотели праздника на 9 мая. Теперь они его получили в виде "хлопка".

Смотрите также Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе

Куда именно удалось попасть

"Россияне хотели праздника, поэтому украинский "хлопок" поздравил их с "днем победы". Они получили салюты, но с определенными последствиями для оккупантов", – отметил Дмитрий Забавин.

По его словам, один из ударов был нанесен по месту скопления российских военных в центре города. Они продолжают занимать помещения, автостоянки среди жилой инфраструктуры. Недавно в Левобережном районе Мариуполя, как раз по стоянке, были прилеты.

Взрывы 9 мая зафиксировали на территории проспекта Металлургов. Именно там оккупанты очень любят прятать определенные боевые единицы. Поэтому и к ним пришел украинский "хлопок".

Хочу еще раз подчеркнуть, что учитывая то, какая концентрация жилой застройки, украинский "хлопок" бьет очень ювелирно и исключительно по объектам оккупантов. Даже сами россияне в своих пропагандистских сюжетах не могут сказать, что прилетело по гражданской инфраструктуре,

– сказал Забавин.

Он добавил, что украинский "хлопок" бьет точно в цель, поэтому каждый оккупант и коллаборант должен знать, что легко может стать следующей целью.

Взрывы на оккупированных территориях