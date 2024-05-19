Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что такая тенденция является очень угрожающей. В последнее время наплыв мигрантов несколько снизился, зато стало больше коренных русских.

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Кем заселяют Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество россиян на представителей российских нацменьшинств. Фактически их свозят "волнами" – иногда количество приезжих людей аж зашкаливает, иногда – этот процесс стихает.

На сегодня в Мариуполе незаняты целые микрорайоны. Весь центральный район, почти весь историко-административный центр города, большое количество Приморского и Левобережного районов – это все нетронутые квартиры. Говорится о десятках тысяч квартир, которые сейчас "марафетят",

– отметил Петр Андрющенко.

Это предусмотрено для того, чтобы впоследствии заселить в эти квартиры россиян. На это указывает и запуск ипотеки на вторичный рынок.

"Поэтому возможность, насколько можно насытить Мариуполь людьми, является почти безграничной. И это даже тотально ничего не строя. Кстати, в начале весны мы наблюдали, что уменьшилось количество этих "азиатских диаспор" в городе, начала увеличиваться русская диаспора", – заметил Андрющенко.

Увеличилось также и детей в школах. Многие из них – приехали с семьями именно из европейской части России. Это угрожающая тенденция. Население Мариуполя уже на половину состоит именно из россиян. К слову, в городе на сегодня находится около 50 тысяч людей пенсионного возраста. Из России – приезжают, конечно, гораздо более молодые люди.

"То есть политика замещения населения, к сожалению, продолжается эффективно. Она приносит с собой ужас. Люди жалуются на эту большую азиатско-узбекско-узбекско-туркменско-российскую диаспору, потому что в городе действительно происходит что-то страшное", – подчеркнул Андрющенко.

Россияне отчитываются о том, что в Мариуполе сейчас находится более 230 тысяч человек. Впрочем, вероятно, эти данные существенно преувеличивают. В то же время оккупационная власть идет к тому, чтобы до конца этого года в городе действительно появилось 150 – 200 тысяч человек. Понятно, что их будут заманивать именно из России.

Что будет с Мариуполем после деоккупации

Конечно, российское население во временно оккупированном городе является угрожающим не только сейчас, но и на перспективу.

Не будет проблемы (с выселением россиян из Мариуполя – 24 Канал), я вам гарантирую. Когда мы общаемся с мариупольцами, с правоохранительными структурами, то все понимаем, что после деоккупации должны происходить определенные стабилизационные мероприятия. Мы говорим: запустите нас, мариупольцев, туда на неделю, а потом будем стабилизировать законными методами ситуацию. Желание возмездия у нас такое большое, что даже если кто-то перед деоккупацией задержится в городе, это будет очень большая ошибка,

– подчеркнул Андрющенко.

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