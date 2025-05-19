Росіяни перевозили свої сили та засоби через Маріуполь, і з 20 вантажівок – 12 рухалися у бік Запоріжжя і по чотири – на Донецьку та на Новоазовськ. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко пояснив у розмові з 24 Каналом, з яким чинником може бути пов'язаний активний рух окупантів.

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Це не збіг обставин

Андрющенко зазначив, що йдеться про мінімальну кількість російської техніки та особового складу, які вдалося зафіксувати.

Ми бачили тягачі, які тягнули САУ, БМП, бронетранспортери та іншу броньовану техніку в доволі великій кількості посеред дня. Такого давно не було в останні місяці. Щось подібне фіксували, можливо, в березні, але тоді ворог перевозив САУ потайки і вночі,

– наголосив він.

Також через Маріуполь переміщується велика кількість живої сили, яка рухається в обидва напрямки.

Зверніть увагу! Окупанти постійно накачують Маріуполь військовою технікою, поступово перетворюючи місто на величезний військовий хаб. За останній місяць на території Маріуполя та Маріупольського району з'явилися 4 нові військові бази росіян.

Крім того, на вантажівках, що рухалися на Запоріжжя, з'явилось маркування, якого не було видно приблизно рік, – ромб, закреслений хрестом. Мовиться про аномально велику кількість – про десятки вантажівок військового призначення з живою силою та з боєкомплектами.

Це означає, що якісь підрозділи додатково перекидають на Запорізький напрямок. Також велика кількість немаркованої техніки з живою силою і вантажівки, відзначені "кримським" маркуванням – трикутник в трикутнику – рухалися на північ Донецької області,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Це, за його словами, точно не просто так. Рух відбувається не тільки на Запорізький напрямок, але й на північ – вище Покровська, близько до Краматорська та Слов'янська.

Ми дійсно на початку великої наступальної літньої кампанії росіян,

– впевнений він.

Саме тому Росії були потрібні перемовини, щоб прикрити це перекидання, тому що всі розуміли, що не буде ударів саме в цей період. Українська сторона, як зауважив керівник "Центру вивчення окупації", не могла собі дозволити зривати мирні треки, навіть розуміючи, що вони ні до чого не призведуть.

Росіяни ж спокійно здійснили перекидання сил, яке готується тривалий час. Вони мали звідкись доїхати, потім розквартируватись, і все це відбувалось саме в день перемовин. Тому це точно не збіг обставин – на четвертий рік великої війни у це вже ніхто не вірить,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Водночас навіть якби не було перемовин, якими прикривався противник, українським силам було б важко зупинити ці його рухи через погодні умови.

У цей час у Приазов'ї тривав мусонний вітер, під час якого використання дронів значно ускладнюється. Проте ATACMS чи, можливо, HIMARS, за певних обставин, могли б дістати по російських колонах з технікою, наприклад, в районі Розівки.