Про це пише СNN, посилаючись на слова турецького чиновника, передає 24 Канал. Водночас він сказав, що розмова була більш "позитивною", ніж очікувалося.

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Що відомо про пропозицію обміну

CNN, посилаючись на джерела, раніше повідомляло, що російська делегація під час переговорів вимагала від Києва вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – регіонів, які Росія намагалася незаконно окупувати у 2022 році.

У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії – дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення на це,

– розповів чиновник.

За його словами, це була ситуація, коли обидві сторони сідають за стіл, аби поговорити про "дві різні речі". Водночас, на думку турецького посадовця, факт їхнього приїзду до Стамбула для переговорів "можна розглядати як потребу знайти вихід".

До слова, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна та Росія можуть провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" найближчим часом. За його словами, Києву вже відома дата, однак наразі її не озвучуватимуть.