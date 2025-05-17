Об этом пишет СNN, ссылаясь на слова турецкого чиновника, передает 24 Канал. В то же время он сказал, что разговор был более "позитивным", чем ожидалось.

Смотрите также СМИ назвали требования России на переговорах с Украиной в Стамбуле

Что известно о предложении обмена

CNN, ссылаясь на источники, ранее сообщало, что российская делегация во время переговоров требовала от Киева вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – регионов, которые Россия пыталась незаконно оккупировать в 2022 году.

В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение на это,

– рассказал чиновник.

По его словам, это была ситуация, когда обе стороны садятся за стол, чтобы поговорить о "двух разных вещах". В то же время, по мнению турецкого чиновника, факт их приезда в Стамбул для переговоров "можно рассматривать как потребность найти выход".

К слову, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате "1000 на 1000" в ближайшее время. По его словам, Киеву уже известна дата, однако пока ее не будут озвучивать.