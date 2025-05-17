Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Во время переговоров в Стамбуле 16 мая Россия озвучила ряд ультимативных требований к Украине.

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Капитуляция под видом мира

По данным СМИ, российская сторона, которую возглавлял помощник Путина Владимир Мединский, поставила условия, которые Киев назвал неприемлемыми. Москва требует, чтобы:

Украина отказалась от вступления в НАТО, получила нейтральный статус и запретила размещение иностранных военных или оружия массового поражения на своей территории;

Киев снял все претензии на выплату репараций за войну;

Украина согласилась с потерей Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, даже если РФ не контролирует эти регионы полностью;

ВСУ должны вывести войска из всех пяти регионов, которые Кремль хочет видеть "капитуляция под видом мира своими";

Украина "должна прекратить националистическую пропаганду" и "обеспечить права русскоязычных" – якобы по европейским стандартам.

Как пишет Bloomberg, Кремль заявил, что Путин согласится на прекращение огня только после полного вывода украинских войск с оккупированных территорий и международного признания их "российскими".

Официально Киев категорически отверг эти требования. Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что ни одно из предложений России не может быть основой для мира, а переговоры доказали – Москва стремится не к урегулированию, а капитуляции Украины.

Единственным результатом встречи стала договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000", который может состояться уже в ближайшее время.

Украина продолжает призывать международных партнеров усилить санкционное давление на Россию и заставить Кремль согласиться на безусловное прекращение огня.