Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. На перемовинах у Туреччині російська делегація заявила, що припинення вогню можливе лише за умов, вигідних Кремлю.

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Москва шантажує на переговорах

Зокрема, Москва вимагає від України відмовитись від репарацій і вивести війська з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Крім того, Росія хоче, щоб міжнародна спільнота визнала Крим і окуповані території частиною Росії. Такі умови суперечать підходу Заходу, зокрема США, і викликають розчарування серед європейських союзників.

CNN з посиланням на турецького чиновника повідомило, що турецькі посередники, на тлі безрезультатності перемовин, запропонували хоча б обмін полоненими, зокрема дітей, цивільних і військових.

До слова, українські партнери наполягають на посиленні тиску на Росію, щоб змусити її піти на поступки і обговорити обмін полоненими та зустріч Зеленського і Путіна.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності більшого тиску на Росію і висловив сподівання на новий пакет санкцій, який торкнеться фінансування російської військової машини.