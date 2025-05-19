Россияне перевозили свои силы и средства через Мариуполь, и из 20 грузовиков – 12 двигались в сторону Запорожья и по четыре – на Донецк и на Новоазовск. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко объяснил в разговоре с 24 Каналом, с каким фактором может быть связано активное движение оккупантов.

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Это не стечение обстоятельств

Андрющенко отметил, что речь идет о минимальном количестве российской техники и личного состава, которые удалось зафиксировать.

Мы видели тягачи, которые тянули САУ, БМП, бронетранспортеры и другую бронированную технику в довольно большом количестве посреди дня. Такого давно не было в последние месяцы. Что-то подобное фиксировали, возможно, в марте, но тогда враг перевозил САУ тайком и ночью,

– подчеркнул он.

Также через Мариуполь перемещается большое количество живой силы, которая движется в оба направления. Говорится об аномально большом количестве – о десятках грузовиков военного назначения с живой силой и с боекомплектами.

Обратите внимание! Оккупанты постоянно накачивают Мариуполь военной техникой, постепенно превращая город в огромный военный хаб. За последний месяц на территории Мариуполя и Мариупольского района появились 4 новые военные базы россиян.

Кроме того, на грузовиках, что двигались на Запорожье, появилась маркировка, которой не было видно примерно год, – ромб, зачеркнутый крестом.

Это означает, что какие-то подразделения дополнительно перебрасывают на Запорожское направление. Также большое количество немаркированной техники с живой силой и грузовики, отмеченные "крымской" маркировкой – треугольник в треугольнике – двигались на север Донецкой области,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Это, по его словам, точно не просто так. Движение происходит не только на Запорожское направление, но и на север – выше Покровска, близко к Краматорску и Славянску.

Мы действительно в начале большой наступательной летней кампании россиян,

– уверен он.

Именно поэтому России были нужны переговоры, чтобы прикрыть эту переброску, потому что все понимали, что не будет ударов именно в этот период. Украинская сторона, как заметил руководитель "Центра изучения оккупации", не могла себе позволить срывать мирные треки, даже понимая, что они ни к чему не приведут.

Россияне же спокойно осуществили переброску сил, которая готовится длительное время. Они должны были откуда-то доехать, потом расквартироваться, и все это происходило именно в день переговоров. Поэтому это точно не стечение обстоятельств – на четвертый год большой войны в это уже никто не верит,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

В то же время даже если бы не было переговоров, которыми прикрывался противник, украинским силам было бы трудно остановить эти его движения из-за погодных условий.

В это время в Приазовье длился муссонный ветер, во время которого использование дронов значительно усложняется. Однако ATACMS или, возможно, HIMARS, при определенных обстоятельствах, могли бы достать по российским колоннам с техникой, например, в районе Розовки.