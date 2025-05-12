Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что у врага появились 4 новые военные базы на территории Мариуполя и Мариупольского района. Это только за последние 30 дней.

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Как Россия меняет Мариуполь

Оккупанты передвигают свои резервы, которые хранили в Ростовской области, ближе к линии фронта. Мариуполь становится не просто логистическим хабом, а настоящей военной базой из-за своего логистического расположения.

От города близко к северу Донетчины, до Запорожья с выходом на Крымское направление. Это очень удобно. С точки зрения безопасности врагу также хорошо хранить технику в Мариуполе. Например, есть большой комбинат имени Ильича, промышленная зона, которая по своей территории, даже больше, чем жилая часть города.

Что там стоит – не знает никто. Увидеть на спутниковых снимках это невозможно, потому что там цеха, асфальт, что-то понять очень сложно. Наносить удары дронами тоже не слишком эффективно, потому что цеха имеют бетонные перекрытия,

– пояснил Петр Андрющенко.

Кроме этого, удалось зафиксировать новую маркировку. Она не совсем понятна и до сих пор такого не видели. Маркировка напоминает знак молнии в квадрате, то есть россияне уже не используют буквы, а имеют новый символ.

"Впервые за последнее время это новый символ, а не переделанный из другого. До того мы видели, что в крымских подразделениях появился знак – треугольник в треугольнике. Когда-то их использовал спецназ. Возможно, на технике в Мариуполе также маркировка спецназа", – добавил руководитель "Центра изучения оккупации".

Украинская разведка сейчас работает над верификацией данных и должна понять, что именно происходит. Но такие действия россиян подтверждают, что оккупированный город становится не просто военно-логистическим хабом, а настоящей военной базой на территории Приазовья.

Мариуполь постепенно превращается в огромную военную базу, город "накачивают" техникой. Далее она движется в сторону Запорожской области и частично в направлении России. Происходят довольно странные перемещения,

– подчеркнул Андрющенко.

Все, что мы видим в Мариуполе только подтверждает, что россияне вообще не готовятся к переговорам. Они только создают новые военные базы и их развивают. В новой наступательной компании Мариуполь будет играть роль одной из ключевых резервных баз.