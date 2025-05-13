Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что контролировать Крым россиянам будет невозможно, если они не будут удерживать входы на эту территорию со стороны материка.

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Что хочет Путин в ближайшее время

Любая армия, которая подойдет к Крыму с материковой части, по убеждению военного эксперта, однозначного освободит полуостров. У россиян сухопутный коридор, который прикрывает входы в Крым с севера, создает определенный участок для перемещения грузов, техники, боеприпасов.

Ведь Керченский мост может быть "отминусован", как только будет поставлена такая задача. Крым без сухопутного коридора не выдержит долго ни одной атаки,

– уверен Свитан.

Имеющийся сухопутный коридор, который Путин контролирует, неполноценный, потому что его глубина 80 километров, ширина почти 500. Как пояснил военный эксперт, российский диктатор стремится в ближайшие полгода или год увеличить глубину фронта, то есть захватить всю Запорожскую область.

"Если он это сделает и еще часть Донецкой области, по линии Запорожье – Покровск, тогда на 70 – 80% он обезопасит сухопутный коридор от действий ВСУ по его рассечению и выходу на Азовское море. Тогда это будет 120 – 150 километров глубины фронта", – озвучил Свитан.

Обезопасить этот коридор, как подчеркнул полковник запаса ВСУ, пока его глубина 80 километров – нереально с военной точки зрения, единственный возможный вариант сделать это – геополитическим способом.

"Если обязать в рамках условного "Минска-3" украинскую сторону не возвращать военным путем сухопутный коридор. Есть один из двух вариантов, третий Путин не рассматривает. Он хочет провести летнюю военную кампанию и оккупировать полностью Запорожскую область, создав зону устойчивой обороны", – подытожил Свитан.

Отметим, что военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, комментируя планы врага относительно летнего наступления, высказал мнение, что российские войска уже на определенных участках фронта начали наступательные действия. На это указывает увеличение боестолкновений. В частности, говорится о Покровском направлении. Он рассказал, какую задачу, на его взгляд, перед своей армией поставил Путин.