Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування InformNapalm.

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Як російській "волонтер" хоче привласнити нерухомість у Маріуполі

Алєксандр Іванов – відомий у Росії "волонтер". Він наближений до Кремля, а його образ пропаганда використовує у методичках з "народного єднання". Іванов також є членом путінської партії "Єдіная Росія", а також частим учасником масовок під час публічних заходів за особистої участі російського диктатора. Нині "волонтер" Іванов активно зосередився на новому "напрямку" – заволодіння нерухомістю в тимчасово окупованих містах України, зокрема – у Маріуполі.

Александр Іванов / Фото росЗМІ

Журналісти встановили, що сам Іванов – мешканець Косіно-Ухтомського, одного з віддалених районів Москви. "Волонтер" має власний бізнес, який займається дезінфекцією та знезараженням приміщень у Москві, а також він утримує пункт видачі замовлень популярного маркетплейса.

Особисті дані Іванова / Фото InformNapalm

У Росії він відомий, як "районний волонтер", який допомагає окупантам, підтримує "расійськіх рєбят на фронтє" та закликає до цього інших. Через прокремлівську діяльність Іванова часто згадують у пропагандистських публікаціях.

Російська пропаганда про Іванова / Фото InformNapalm

Що пишуть росЗМІ про Іванова / Фото InformNapalm

Від початку повномасштабної війни Іванов почав відвідувати тимчасово окуповані території. Пік таких "волонтерських" поїздок припав на 2023 рік. Тоді Іванов у мережі публікував у мережі відео з фронту, їздив у гості до найманців російської армії, фіксував ураження військової техніки та масштаби руйнування Маріуполя.

Втім, за цим всім Іванов приховував справжню мету своїх візитів. Серед документів, які знайшли розслідувачі, є лист від командира військової частини 49881 на адресу керівництва окупаційної адміністрації Маріуполя з проханням виділити квартиру в місті волонтерській організації "Будем жить Россия".

Для довідки. "Будем жить Россия" – це організація Іванова, яка збирає кошти на підтримку окупантів.

Іванов просив квартиру у Маріуполі / Фото InformNapalm

Шукав нерухомість Іванов і в окупованому Луганську. У цьому місті у "волонтера" є покровителі в окупаційній адміністрації. Мовиться про Олега Попова – колишнього депутата "ЛНР" та колишнього главу "комітету держбезпеки й оборони ЛНР". Журналісти встановили, що попов кілька разів приїздив до Іванова у гості, а той відповідав візитами взаємності.

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Пізніше Іванов у листуванні з Поповим також жартома натякатиме, що йому потрібна нерухомість, мовляв, у "Маріку" процес вже пішов через "адміністрацію". Чи отримав "волонтер" квартиру у Луганську – невідомо, адже Попова ліквідували у грудні 2023 року.

Іванов натякає на квартиру / Фото InformNapalm

Листування з Поповим щодо квартири / Фото InformNapalm

До слова, нещодавно журналісти опублікували розслідування про подружжя пропагандистів Гурульових. Хакери зламали пошту Тамари Гурульової, дружини російського пропагандиста Андрєя Гурульова, і виклали її дані в публічний доступ.