Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyber Resistance.

Цікаво Боїться "санкцій від України": пропагандист влаштував істерику на росТБ

"Цариця", яка полюбляє сидіти на сайтах знайомств

Хакери розповіли, що Андрєй Гурульов – відомий пропагандист, який має чималий список злочинів. Він з 2012 року командував 58-ю армією Росії, а з 2014 року – брав участь у війні проти України. Сам генерал-лейтенант Гурульов стверджував, що у 2014 році, коли ПВК "Вагнер" тільки створювалося, то перше їхнє бойове застосування було в зоні відповідальності та під керівництвом Гурульова.



Гурульов під час створення ПВК "Вагнер" / Фото Cyber Resistance

У 2019 році він пішов у відставку з армії, але почав політичну кар'єру. Тоді ж він став заступником голови уряду Забайкальського краю, а з вересня 2021 року – депутат держдуми від "Єдіної Росії".

Після початку повномасштабного вторгнення Гурульов став завзятим відвідувачем пропагандистських ефірів Соловйова. Він був відвертим "путінським яструбом", який тільки погрожував усім навкруги. До прикладу, саме Гурульов пропонував завдати ядерного удару по Лондону та Нідерландам, закликав вдарити по монументу "Батьківщини-Матері" в Києві, хотів повернути в Росії статус "ворога народу" тощо.

Гурульов не зупинявся ні перед чим, а тому почав критикувати й російське міноборони. Втім, у Кремлі не стали терпіти настільки токсичного пропагандиста, тому швидко його усунули – вигнали з держдуми та ввели до складу комітету з регіональної політики та місцевого самоврядування.



Гурульов з дружиною Тамарою / Фото Cyber Resistance

Хакерам вдалося зламати пошту дружини пропагандиста Тамари Гурульової. Як виявилося, вона не дуже відрізняється від свого чоловіка.

Так, Гурульова працювала у Кадетській загальноосвітній школі-інтернаті Забайкальського краю. Вона відповідала за зомбування дітей і цілком вірогідно, що деякі випускники з цієї школи, вже пішли на війну вмирати за Путіна.



Учні Тамари Гурульової / Фото Cyber Resistance

На таких уроках дітей вчили, зокрема, як поводитися під час масових розстрілів у школах або вибуху, особливо якщо дитину завалило уламками. Крім того, дітей навчали дотримуватися "простих і зрозумілих порад" на кшталт: "віриш в Бога – молись".



Чому навчала Гурульова дітей / Фото Cyber Resistance



Промивання мізків у школах від Гурульової / Фото Cyber Resistance

Крім того, виявилося, що Тамара Гурульова – шовіністка. Вона зберігала і сама собі пересилала різні "жарти", які возвеличують росіян і принижують як вихідців з Азії, так і з Заходу. Ось, наприклад "жарт", збережений Тамарою 25 лютого 2022 – на другий день російського повномасштабного вторгнення в Україну.



Шовіністка Гурульова / Фото Cyber Resistance

Ба більше, Гурульова вважає себе "царицею".



Подружжя Гурульових / Фото Cyber Resistance

Як виявилося, Гурульова – постійна відвідувачка сайтів для знайомств. Українським хакерам вдалося отримати доступ до її акаунту на одному з сайтів.

Тамара Гурульова на сайті знайомств – більше у галереї

Хакерам також вдалося дізнатися адреси проживання Гурульових та встановити, що Тамара має Mercedes-Benz GLC 220d, який не купиш на одну вчительську зарплатню.

Про власність Гурульових – більше у галереї

Раніше кібергрупа ГУР здійснила DDoS-атаку на цифрову інфраструктуру компаній "Газпром" та "Газпромнєфть". Внаслідок атаки клієнти "Газпрому" не можуть користуватися онлайн-сервісами та здійснювати оплату за пальне.