Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyber Resistance.

Интересно Боится "санкций от Украины": пропагандист устроил истерику на росТВ

"Царица", которая любит сидеть на сайтах знакомств

Хакеры рассказали, что Андрей Гурулев – известный пропагандист, который имеет немалый список преступлений. Он с 2012 года командовал 58-й армией России, а с 2014 года – участвовал в войне против Украины. Сам генерал-лейтенант Гурулев утверждал, что в 2014 году, когда ЧВК "Вагнер" только создавалось, то первое их боевое применение было в зоне ответственности и под руководством Гурулева.



Гурулев во время создания ЧВК "Вагнер" / Фото Cyber Resistance

В 2019 году он ушел в отставку из армии, но начал политическую карьеру. Тогда же он стал заместителем председателя правительства Забайкальского края, а с сентября 2021 года – депутат госдумы от "Единой России".

После начала полномасштабного вторжения Гурулев стал заядлым посетителем пропагандистских эфиров Соловьева. Он был откровенным "путинским ястребом", который только угрожал всем вокруг. К примеру, именно Гурулев предлагал нанести ядерный удар по Лондону и Нидерландам, призвал ударить по монументу "Родины-Матери" в Киеве, хотел вернуть в России статус "врага народа" и тому подобное.

Гурулев не останавливался ни перед чем, а потому начал критиковать и российское минобороны. Впрочем, в Кремле не стали терпеть столь токсичного пропагандиста, поэтому быстро его устранили – выгнали из госдумы и ввели в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению.



Гурулев с женой Тамарой / Фото Cyber Resistance

Хакерам удалось взломать почту жены пропагандиста Тамары Гурулевой. Как оказалось, она не очень отличается от своего мужа.

Так, Гурулева работала в Кадетской общеобразовательной школе-интернате Забайкальского края. Она отвечала за зомбирование детей и вполне вероятно, что некоторые выпускники из этой школы, уже пошли на войну умирать за Путина.



Ученики Тамары Гурулевой / Фото Cyber Resistance

На таких уроках детей учили, в частности, как вести себя во время массовых расстрелов в школах или взрыва, особенно если ребенка завалило обломками. Кроме того, детей учили придерживаться "простых и понятных советов" вроде: "веришь в Бога – молись".



Чему учила Гурулева детей / Фото Cyber Resistance



Промывание мозгов в школах от Гурулевой / Фото Cyber Resistance

Кроме того, оказалось, что Тамара Гурулева – шовинистка. Она хранила и сама себе пересылала различные "шутки", которые возвеличивают русских и унижают как выходцев из Азии, так и с Запада. Вот, например "шутка", сохраненная Тамарой 25 февраля 2022 – на второй день российского полномасштабного вторжения в Украину.



Шовинистка Гурулева / Фото Cyber Resistance

Более того, Гурулева считает себя "царицей".



Супруги Гурулевы / Фото Cyber Resistance

Как оказалось, Гурулева – постоянная посетительница сайтов для знакомств. Украинским хакерам удалось получить доступ к ее аккаунту на одном из сайтов.

Тамара Гурулева на сайте знакомств – больше в галерее

Хакерам также удалось узнать адреса проживания Гурулевых и установить, что Тамара имеет Mercedes-Benz GLC 220d, который не купишь на одну учительскую зарплату.

О собственности Гурулевых – больше в галерее

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