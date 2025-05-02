Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что скорость "МиГ-29" примерно втрое превышает скорость самого дрона. Поэтому попасть по нему сложно, как и избежать обломков после взрыва.

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Есть более простой и дешевый вариант

Такие цели обычно поражают ракетой "Р-73" – советская управляемая ракета с тепловой головкой самонаведения малой дальности.

Это своеобразный "летающий Джавелин". То есть она эффективна на короткой дистанции, а времени для прицеливания очень мало. И это еще если цель находится на средней высоте. Но "Шахеды" обычно летят на чрезвычайно малой высоте – и именно поэтому их очень сложно перехватить. Если бы это была крылатая ракета – все было бы значительно проще,

– отметил Свитан.

Он добавил, что в случае с "Шахедами" целесообразнее применять не истребители, а штурмовики – легкомоторные самолеты с пулеметным вооружением. В таком случае не нужно тратить дорогие ракеты. Один час полета истребителя стоит около 5 тысяч долларов. За это время можно уничтожить максимум 3 – 4 "Шахеды" – это слишком дорого.

"А вот легкий самолет уровня обычного штурмовика – совсем другое дело. Главное, чтобы на нем было несколько пулеметов. Есть базовая модель – Embraer Super Tucano – бразильский турбовинтовой штурмовик. На ее основе уже создано много модификаций", – добавил Свитан.

Эффективнее использовать штурмовик

По словам Свитана, такие самолеты дешевые в эксплуатации. Их можно размещать практически на любом аэродроме, даже грунтовом. В Украине таких площадок сотни – они остались еще со времен сельскохозяйственной авиации.

Самолетом могут управлять как минимум двое. Час полета стоит всего около 500 долларов. Рабочая скорость – до 500 км/ч, что почти совпадает со скоростью "Шахеда".

Кроме того, на таких самолетах есть ночные прицельные системы. В отличие от "МиГ-29", который не оборудован ночным прицелом и не способен эффективно перехватывать дроны в темное время суток.

Свитан подытожил, что именно поэтому уже сейчас следует поставить вопрос о закупке 2 – 4 эскадрилий легких штурмовиков типа Super Tucano для Воздушных сил. Тем более, что в Украине есть достаточно летного состава, способного эффективно работать на такой технике.