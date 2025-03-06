Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте.

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Дуда высказал условие, при котором эскадрилью МиГ-29 передадут Украине

Анджей Дуда отметил, что Владимир Зеленский просил у него получить одну или две последние эскадрильи МиГ-29, которые еще стоят на вооружении в польских вооруженных силах. По словам президента Польши, во время этого он проговорил одно условие, которая позволит передать этот тип самолетов.

Мы уже передавали МиГи Украине, и осталась последняя группа. Но нам нужно построить баланс здесь (в Польше – 24 Канал), нам нужно защитить собственное воздушное пространство тоже. Если окажется, что наши союзники отправят самолеты, которые заменят МиГи, чтобы защитить польское воздушное пространство, я считаю, что нам нужно сдержать свое слово,

– объяснил польский глава.

Дуда резюмировал, что пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать истребители МиГ-29, когда эти самолеты постсоветского образца будут заменены на современные, которые соответствуют стандартам НАТО.

К слову, журналисты Defense Express писали, что на начало 2024 года Польша располагала 11 самолетов МиГ-29 в то же время в польских вооруженных силах есть 48 истребителей F-16, которые она хочет модернизировать. Именно поэтому Польша и перестраховывается и не хочет пока передавать МиГ-29 Украине без замены этих самолетов другими.