Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил в разговоре с 24 Каналом, какое значение имеют удары по российским предприятиям по производству оружия и складам боеприпасов. Также в ГУР отметили, что для ударов, в частности по производству дронов Елабуге в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства.

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Производит психологический эффект

Нарожный объяснил, что производство "Шахедов", а точнее их сборка, процесс, к сожалению, не высокотехнологичный.

Даже если был уничтожен участок на складе боеприпасов, где дроны начиняют взрывчатым веществом, полностью ликвидировать этот процесс их сборки нереально. Возможно лишь приостановить его на определенный период времени – в лучшем случае на несколько месяцев,

– объяснил Нарожный.

В Елабуге, по его словам, других технологических производств, к сожалению, нет, потому что двигатели для "Шахедов" изготавливается в Китае, электроника – на другом производстве, а здесь дроны исключительно собирают.

Однако в любом случае этот удар имеет важное значение. Он производит психологический эффект, потому что доказывает, что Украина может достать врага на огромном расстоянии – 1000 километров от российско-украинской границы,

– подчеркнул он.

Также во время атаки могли погибнуть специалисты, которые занимаются сборкой этих устройств.

Важно! Удар по Елабуге, где расположена особая экономическая зона "Алабуга", Украина осуществляет не впервые. В частности, ВСУ 2 апреля 2024 года атаковали производство "Шахедов". Тогда поражению подверглись завод и общежитие.

Накануне, 22 апреля, был нанесён удар по российскому 51 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России во Владимирской области. В результате атаки дронами произошли взрывы с последующей детонацией снарядов. В этом арсенале хранился стратегический резерв боеприпасов россиян.

Нарожный объяснил, что на площадках на этом арсенале происходила замена взрывчатки, и именно туда произошел прилет. Замена пороха в боеприпасах происходит время от времени, потому что они имеют лимитированный срок хранения.

Даже если боеприпасы хранятся в идеальных условиях, все равно меняются характеристики порохов, взрывчатых снарядов, взрыватели могут выходить из строя. И именно на этом арсенале происходило такое восстановление,

– подчеркнул Павел Нарожный.

На арсенале ГРАУ хранились, как отметил военный эксперт, снаряды для ствольной и для реактивной артиллерии, возможно, ракеты для ПВО. Маловероятно, что там снаряжались баллистические снаряды, типа "Искандер", однако, возможно.

Поэтому по его осторожной оценке, на арсенале во Владимирской области было уничтожено оружия в количестве, которое производилось в течение от 9 до 13 месяцев. Речь идет о производстве самой России, а также ее союзников, в частности, Северной Кореи. Соответственно это был огромный удар по военным возможностям россиян.

Напомним, что военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что на 51 арсенале ГРАУ – одном из крупнейших складов боеприпасов минобороны России, происходила значительная работа по установлению накопления этого арсенала. На его территории, площадью в 4 квадратных километров, могли быть, по его словам, подземные хранилища для боеприпасов и снарядов.