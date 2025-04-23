Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив у розмові з 24 Каналом, яке значення мають удари по російських підприємствах з виробництва зброї та складах боєприпасів. Також у ГУР зазначили, що для ударів, зокрема по виробництву дронів Єлабузі в Татарстані не використовувалася зброя іноземного виробництва.

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Справляє психологічний ефект

Нарожний пояснив, що виробництво "Шахедів", а точніше їхнє складання, процес, на жаль, не високотехнологічний.

Навіть якщо була знищена ділянка на складі боєприпасів, де дрони начиняють вибуховою речовиною, повністю ліквідувати цей процес їх складання нереально. Можливо лише призупинити його на певний період часу – в кращому випадку на декілька місяців,

– пояснив Нарожний.

В Єлабузі, за його словами, інших технологічних виробництв, на жаль, немає, тому що двигуни для "Шахедів" виготовляється в Китаї, електроніка – на іншому виробництві, а тут дрони виключно складають.

Проте у будь-якому випадку цей удар має важливе значення. Він справляє психологічний ефект, тому що доводить, що Україна може дістати ворога на величезній відстані – 1000 кілометрів від російсько-українського кордону,

– наголосив він.

Також під час атаки могли загинути фахівці, які займаються складанням цих засобів.

Важливо! Удар по Єлабузі, де розташована особлива економічна зона "Алабуга", Україна здійснює не вперше. Зокрема, ЗСУ 2 квітня 2024 року ЗСУ атакували виробництво "Шахедів". Тоді ураження зазнали завод та гуртожиток.

Напередодні, 22 квітня, було здійснено удар по російському 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії у Владімірській області. Внаслідок атаки дронами сталися вибухи з наступною детонацією снарядів. В цьому арсеналі зберігався стратегічний резерв боєприпасів росіян.

Нарожний пояснив, що на майданчиках на цьому арсеналі відбувалася заміна вибухівки, і саме туди стався прильот. Заміна пороху в боєприпасах відбувається час від часу, тому що вони мають лімітований термін зберігання.

Навіть якщо боєприпаси зберігаються в ідеальних умовах, все одно змінюються характеристики порохів, вибухових снарядів, підривники можуть виходити з ладу. І саме на цьому арсеналі відбувалося таке відновлення,

– підкреслив Павло Нарожний.

На арсеналі ГРАУ зберігалися, як зазначив військовий експерт, снаряди для ствольної та для реактивної артилерії, можливо, ракети для ППО. Малоймовірно, що там снаряжалися балістичні снаряди, типу "Іскандер", проте, можливо.

Тому за його обережною оцінкою, на арсеналі у Владімірській області було знищено зброї у кількості, що вироблялась впродовж від 9 до 13 місяців. Йдеться про виробництво самої Росії, а також її союзників, зокрема, Північної Кореї. Відповідно це був величезний удар по військових спроможностях росіян.

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що на 51 арсеналі ГРАУ – одному з найбільших складів боєприпасів міноборони Росії, відбувалась значна робота зі встановлення накопичення цього арсеналу. На його території, площею у 4 квадратних кілометрів, могли бути, за його словами, підземні сховища для боєприпасів і снарядів.