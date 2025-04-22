Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, все будет зависеть от дальнейшей российской логистики.

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Может повлиять на 2 направления

Александр Мусиенко отметил, что после того, как прилетело по Торопцу, по Котлубани, других объектах на территории России в 2024 году, то на некоторое время на определенных участках фронта в Донецкой области некоторые подразделения российской артиллерии получили приказ экономить БК. Плотность, интенсивность огня артиллерии оккупантов тогда стала меньше примерно на неделю.

Потому что были взрывы на арсеналах. На следующий день начали распространяться приказы от российского командования, что нужно начать экономить БК. Ведь они сами не понимали, к каким последствиям могут привести такие потери. Это было впервые в истории, когда на территории России уничтожается столько боеприпасов.

Сейчас тип боеприпасов, который там, может привлекаться и развозиться из таких арсеналов по разным направлениям фронта. Все зависит от типа снаряда. Потому что накапливать значительное количество можно только на таких арсеналах, которые являются огромным хабом, откуда эти боеприпасы едут.

Поэтому они могут повлиять на ситуацию на Донецком, могут и на Запорожском направлении. Это зависит от российской логистики дальнейшей. Это поставки снарядов, которое расходится дальше сетью, по цепочке гораздо меньших складов, вплоть до 20-километровой зоны, вдоль линии боевого соприкосновения, 60-километровой, если мы говорим об артиллерии и так далее,

– подчеркнул военный.

Он добавил, что со временем станет понятно, как это непосредственно повлияло и на какие направления.

Напомним, во Владимирской области России 22 апреля прозвучали взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Телеграмм-каналы пишут, что в Сергиевом Посаде, что почти в 50 километрах от Киржача Владимирской области, видно столб густого черного дыма от взрыва. Указывается, что расстояние между населенными пунктами по прямой составляет 48 километров.