Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Дым после взрыва во Владимирской области России

Телеграмм-каналы пишут, что в Сергиевом Посаде, что находится почти в 50 километрах от Киржача Владимирской области, видно столб густого черного дыма от взрыва.

Местные жители делятся фотографиями, которые распространяют российские паблики. Указывается, что расстояние между населенными пунктами по прямой составляет 48 километров.



Дым в результате взрыва / Фото из российского телеграм-канала

Напомним, что днем 22 апреля в российских пабликах также писали, что россиян из 7 населенных пунктов эвакуировали после взрывов, произошедших в Киржачском районе Владимирской области. Именно там локализуется 51-й арсенал ГРАУ Минобороны России.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, на арсенале были значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер","Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган". На нем хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения.