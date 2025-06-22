Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сирського під час зустрічі із журналістами, про яку він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як Україна протидіє "Шахедам"

За словами головкома, є нові проєкти, що реалізуються завдяки допомозі наших іноземних партнерів.

Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян,

– додав він.

Експерти раніше розповідали, що Україна розробила багато різних алгоритмів протидії дронам. Свого часу Україна збивала в середньому ледь чи не 95%-100%. Проте ворог постійно вдосконалює ударні дрони: змінює бойову частину "Шахедів", систему наведення, збільшує кількість антен для взаємодії із навігаційними супутниками.

Як повідомляла українська розвідка, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БпЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1" та понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера"). Росія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу.