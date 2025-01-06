Подробнее о ситуации на Кураховском направлении рассказала заместитель командира 204-го батальона 241-й бригады ТрО ВСУ Ольга Бигарь в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Борьба продолжается за каждый кусочек земли

По словам Ольги, ее бригада в полном составе работала правее Курахово – на Времовском выступе. Однако события на Кураховском направлении сильно повлияли на ситуацию там.

Мы воюем против достаточно сильного и хорошо вооруженного врага,

– говорит военная.

Защитники 204-го батальона противостояли российской 57-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она в своем составе имеет два самоходных дивизиона, реактивный дивизион и штурмовые батальоны.

Бигарь отмечает, что в украинских батальонах ТрО довольно урезанный штат – сокращены механизированные роты и отсутствуют собственные дивизионы.

Трудно, сложно, но на своем направлении мы показали результат,

– подытоживает защитница.

По ее словам, благодаря региональным управлениям и командирам были введены внештатные артиллерийские батареи, танковые экипажи, механизированные и бронегруппы. Именно поэтому на правом фланге россияне "месяц грызли за одну посадку". Пытаясь пробить оборону там, противник привлекал даже спецназ ГРУ.

Однако левее Кураховского направления, к сожалению, врагу удалось пройти 12,5 километров за две недели. Это позволило россиянам отрезать кураховские группировки и логистику, взять в окружение времовскую группировку.

За последние два месяца 204-му батальону удалось уничтожить 15 единиц бронетехники, 3 танка и около батальона российского личного состава, говорит Ольга.

Там очень горячо, очень сложно, и мы боремся за каждый кусочек земли. Мы пытаемся оптимизировать управление, вводить стандартные операционные процедуры, эффективные РОК, то есть разведывательно-огневые комплексы, когда дрон и пушка работают вместе,

– добавляет Бигарь.

Ранее военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу о шансах удержать Курахово. Оборона города держится на крупных промышленных объектах – Кураховской ТЭС и трубном заводе. Около 90% Курахово уничтожено управляемыми авиабомбами, ударами артиллерии и другими средствами.