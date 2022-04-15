Генеральний штаб ЗСУ 15 квітня оновив дані про втрати ворога. Кількість загиблих окупантів вже сягнула 20 тисяч осіб.

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В перші дні вторгнення російській загарбники зазнавали значних врат після того, як вступали в бій з українськими захисниками. Тож згодом їм довелося відступити. Тепер бої зосередженні на Сході та частково Півдні України, тож втрати ворога у живій силі значно скоротилися.

При цьому в Генштабі ЗСУ попереджають, що ці дані не є остаточними, і вони уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Серед інших втрат росіян відзначимо, що невдовзі буде 2000 бойових броньованих машин. Поки українці знищили таких 1976.

Щодо танків, то втрати ворога склали 756. Ще 163 літаки більше не будуть бомбити українські міста. Як і 144 гелікоптери.