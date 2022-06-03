Поскольку кафиры не имеют денег на поездки за границу, то вполне довольствуются иностранными магнитиками. Хотя чем-нибудь смогут перед соседями похвастаться.

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Есть*ать, такие путешественники, – россиянин об украинце

Жалкий разговор российского оккупанта Тимура с братом перехватили специалисты Службы безопасности Украины.

Я набрал магнитиков. Мы, когда в доме поселились, они, есть, такие путешественники: были в Китае, Италии, Париже. До*уя, короче, где были,

– с восторгом рассказал вражеский боец.

Он добавил, что кафиры воруют в Украине все. Сам Тимур напихал целую сумку косметических кремов. Хотел привезти их матери и женщине, но она сгорела, а вместе с ней еще 10 кофейных машинок. Это очень расстроило россиянина, ведь он планировал на этой технике разбогатеть. Захватчик с горечью рассказывал, как бы они продали эту технику и сколько денег заработали бы. Брат оккупанта весело призвал брать все.

"Могли бы сейчас реально стать богатыми", - сказал мародер.

Кстати, он уже даже успел сосчитать, сколько денег мог бы заработать на продаже украденного у украинцев. К счастью, осуществить свои мечты российскому оккупанту не удалось.

В Службе безопасности Украины посоветовали россиянину думать не о сумке с кремами, а о том, вернется ли домой живым. Ведь мертвому уже ни один крем не поможет.

Смотрите видео жалкого разговора оккупанта с братом:

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Россияне вывезли из ЧАЭС оборудование на миллионы долларов

Весной оккупанты больше месяца находились на территории Чернобыльской атомной электростанции. Покинув ее, россияне вывезли или уничтожили оборудование на 135 миллионов долларов.

698 компьютеров;

344 автомобиля;

1500 дозиметров радиации;

почти все средства пожаротушения;

программное обеспечение.

Украденное программное обеспечение было разработано специально для ЧАЭС, заменить его невозможно. Некоторые важные рабочие процессы местных лабораторий без этого оборудования практически невозможны – в частности, мониторинг уровня радиации.

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