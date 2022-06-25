Про це розповів 25 червня розповів керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Чому для жителів Сєвєродонецька важка ситуація

Наразі місто перебуває під повним контролем ворога. Тому призначений росіянами гауляйтер починає готувати фундамент для тривалої окупації.

Намагаються наводити там свої порядки (росіяни – 24 канал). Призначили якогось "коменданта", він збирає якийсь актив. Можливості евакуюватися там наразі немає. Люди можуть покинути місто лише в бік окупованої території,

– розповів Струк.

Він зауважив, що зараз мирним жителям там буде дуже важко. Адже, внаслідок інтенсивних російських обстрілів і бомбардувань, усе місто дуже сильно зруйноване. Тому посадовець висловив сподівання, що Сєвєродонецьк вдасться невдовзі звільнити.

Наразі ЗСУ почали відходити на більш укріплені позиції. "Це дозволить вести оборону надалі й збереже життя нашим воїнам. На жаль, міста Сєвєродонецька майже не залишилось", – підсумував Стрюк. Росіяни хотіли взяти місто в блокаду з півдня, проте їм це не вдалося.

Зверніть увагу! У ЗСУ та Міноборони закликали не поширювати жодної інформації про переміщення чи зміни позицій наших захисників. Це можна робити лише після офіційних повідомлень від представників влади чи Збройних Сил України.

Чому ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька

Наразі місто дуже сильно зруйноване, а укріплені позиції протягом кількох місяців нещадно обстрілювалися ворогом. Напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що утримування в місті мало б надто велику ціну для наших захисників.

Однак боротьба за Сєвєродонецьк відіграла дуже важливу роль в оборонній операції ЗСУ. Адже там вдалося знищити дуже багато резервів ворога та його живої сили.

Зауважте Росіяни йдуть у наступ, щоб спробувати оточити ЗСУ в районі Лисичанська, – Міноборони

Наступ ворога на Луганщині може сповільнитись

Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) в ніч на 24 червня повідомили, що темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться. Там акцентували на тому, що взяття Сєвєродонецька для росіян було не співрозмірним із втратами, яких вони там зазнали.

Хоч і наші військові там тривалий час вели дуже важкі бої, це було необхідно. На думку американських військових експертів, такою високою ціною вдалось сповільнити наступ ворога, деморалізувати та виснажити його.

Адже росіяни лише на взяття одного міста стягували більшість техніки та живої сили, яка була на цьому напрямку. Вони невпинно намагалися взяти місто в оточення та в процесі намагань зазнавали значних втрат. Але захоплення населеного пункту важко назвати вирішальною перемогою, тому експерти вважають це нераціональним використанням сил.

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