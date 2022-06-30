Досліджували брехню російського міноборони самі російські журналісти видання "Проєкт". Для цього вони переглянули усі брифінги речника міноборони Ігоря Конашенкова та співставили все ним сказане.

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Як бреше російське міноборони

Наступи та відступи

Аналізувати довелося 196 брифінгів міноборони Росії, більшість з яких саме Ігоря Конашенкова. Найперше, на що звернули увагу розслідувачі – про свої відступи та про українські контратаки в Росії не кажуть. Наприклад, під час відступу росіян на Чернігівщині, Київщині та Сумщині Конашенков говорив про "перегрупування" та "жест доброї волі". До слова, те саме 30 червня повторилося під час того, як ЗСУ вибили окупантів з острова Зміїний.

Ще одна велика проблема росіян – "взяття під контроль", тобто окупація українських міст та сіл. Річ у тім, що якщо вірити Конашенкову, то деякі населені пункти росіяни брали під контроль кілька разів. Особливо Кремінну, яку брали під контроль зо 5 разів.

Прорахунки в даних про "вбитих українців"

А ще часто в російському міноборони люблять приписувати собі здобутки. Наприклад, у березні окупанти говорили про знищення Повітряних та Військово-морських сил України. Крім того, росіяни брешуть про понад 40 тисяч вбитих українських військових. Однак, якщо російська армія знищила авіацію. ППО, ВМС та значну частину сухопутних військ, то залишається питання – з ким Росія зараз воює?

Щодо даних про вбитих українців є цікавий момент. Російське міноборони стверджує про знищення щонайменше 39 тисяч районів скупчення живої сили. Якщо співставити з тими цифрами, які в Росії називають втратами України, то виходить, що "район скупчення живої сили" – трохи більше 1 солдата.

Знищення авіації, якої немає

Українська авіація – окрема тема брехні росіян. Станом на 4 червня міноборони Росії заявляло про знищення 187 українських літаків. Усе б нічого, однак за даними відкритих джерел, в України є 98 військових літаків, 35 транспортних та 5 літаків спецпризначення. Тобто навіть сумарно ця цифра менша, за вигадані здобутки Росії.

Те саме й з безпілотниками Bayraktar. У російському міноборони говорять про знищення не менше 75 безпілотників та навіть цілого ангару з ними. Однак до 24 лютого за даними Міністерства оборони України, на балансі нашої держави було 62 безпілотники. Ще 1 придбали зусиллями громадян Литви. Навіть якщо додати 4 безпілотники, на які збирав Сергій Притула, 75 безпілотників не вийде.

Втрати російських окупантів станом на 30 червня: дивіться відео